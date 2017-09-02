Demircilerde kelle

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla demirciler fazla mesai yapıp kurbanlıkların kelle ve paçalarını ütüyor.

Mut'ta 40 yıldır demircilik yapan Mustafa Saratlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleklerinin artık bitme noktasına geldiğini ancak Kurban Bayramında "ütücülük" yaptıkları için yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

İlçede gelenek olduğu için kesilen kurbanlıkların kelle ve paçalarını üttüklerini anlatan Saratlı, şöyle konuştu:

"Bayramın üç günü aralıksız bu işi yapıyoruz. Yoğunluk oluyor. Elimizden geldiği kadar vatandaşların işini görmeye çalışıyoruz. İnsanlar üterek pişirmeyi tercih ediyor. Özellikle Mut'ta bu yöntem yoğun olarak tercih ediliyor. Demirci tezgahlarında yapılması daha iyi oluyor. Önce ütüyoruz sonra dağlama işlemi yapıyoruz. Kellenin yüzerek pişirilmesi kolay olsa da daha lezzetli ve faydalı olduğuna inandıkları için ütüyorlar. Yılda bir kere de olsa bu işi severek yapıyoruz. Çok talep oluyor ama biz gücümüz kadar yapabiliyoruz. Kelle ütmek çok zor bir uğraş. Ateşte kelle ve paçaların tüylerini temizliyoruz, sonra onları kızgın demirle iyice dağlıyoruz."