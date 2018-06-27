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Demirören Gazetecilik AŞ, kâr dağıtımına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Demirören Gazetecilik AŞ, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına 29 Haziran'da başlamasına karar verdiğini duyurdu. Demirören Gazetecilik AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Yönetim...

Demirören Gazetecilik AŞ, kâr dağıtımına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Demirören Gazetecilik AŞ, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına 29 Haziran'da başlamasına karar verdiğini duyurdu.

Demirören Gazetecilik AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak-31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şirketimizin 28 Mart 2018 olağan genel kurul toplantısında, şirketimizin 1 Ocak-31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin dönem karından, toplam 30 milyon 652 bin 122,57 Türk lirası (brüt), 26 milyon 54 bin 304,18 Türk lirası (net) tutarda 'nakit' kar dağıtımı yapılmasına ve kar dağıtım tarihi belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün tarihli kararı ile; Genel kurul tarafından tanınan söz konusu yetki kapsamında kar dağıtımına 29 Haziran 2018 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Demirören Gazetecilik AŞKAP
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