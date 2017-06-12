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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hapishaneye silahlı saldırı

- Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 900'den fazla mahkumun firar ettiği bildirildi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hapishaneye silahlı saldırı

KİNŞASA (AA) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda bir hapishaneye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 930 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Valisi Julian Baloco, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Beni kentindeki merkez hapishanesine onlarca silahlı kişi tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda hapishanenin güvenliğini sağlayan emniyet güçlerinden 8 kişi ile bir mahkumun yaşamını yitirdiği ve saldırganlardan 2 kişinin öldürüldüğünü aktaran Baloco, hapishanedeki tutuklulardan sadece 36 kişinin kaldığını, geriye kalan 930 mahkumun ise firar ettiğini kaydetti.

Söz konusu saldırıda ağır silahların kullanıldığına ve çatışmaların 30 dakika sürdüğüne dikkati çeken Baloco, olay sonrası Beni kentinde sokağa çıkma yasağı ilan ediliğini ifade etti.

Baloco, saldırganların kimlerine ilişkin bilgi vermedi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren çok sayıda silahlı grup bulunuyor.

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HapishaneKongo Demokratik CumhuriyetiSilahlı Saldırı
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