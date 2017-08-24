Denetimli hükümlüler okulların bakımını yaptı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, yaklaşık 100 denetimli hükümlü, eğitim-öğretim mevsimi öncesinde kent genelindeki 50 okulun temizlik, bakım onarım ve boya işlerini yaptı.

Sakarya Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan "Kamu Yararına Çalışma Protokolü" çerçevesinde, Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince, denetimli serbestlik kapsamında cezalarının son bölümünü 'iyi halli' olarak yerine getiren hükümlüler, kent merkezi ile ilçelerinde bulunan okulların temizlik, bakım onarım ve boya badana işlerini gerçekleştirerek, okulların 2017-2018 yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi.

Hükümlülerin aile yaşantısındaki bağlarını sürdürebilmesi ve Ceza İnfaz Kurumlarından tahliye olduktan sonra dış dünyaya uyum sağlayabilmeleri amacıyla hazırlanan protokol kapsamında okullarda çalışan hükümlüler, bu sayede kendilerinin kamu adına çalıştıklarını ve öğrencilerin yeni yılda daha iyi bir eğitim alabilmesi için gerekli ortamları hazırladıkları için kendilerini çok mutlu hissettiklerini dile getirdi.

Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerince denetlenen çalışmaların, hükümlülerin toplumla bütünleşmelerinin sağlanmasının amaçlandığı ve bu uygulama ile bireylerin suç işlemesine neden olan davranışlarının azaltılarak, suç tekrarının önlenmesi ve toplumun korunmasının hedeflendiği kaydedildi.