Denetimli serbestlik kapsamındaki çocuk ve gençlere rehabilitasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen, denetimli serbestlik kapsamında olan çocuk ve gençlerin rehabilite edilmesini hedefleyen ''ÇAM'da Hayat Var'' projesinin kapanış programı yapıldı.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı İstanbul Hakimevinde gerçekleştirilen programda, proje kapsamında yürütülen çalışmalar ve sonuçları paylaşıldı.

İstanbul Valiliği, Sultangazi Belediyesi ve Arel Üniversitesi'nin de ortağı olduğu proje kapsamında kurulan Çocuk ve Aile Merkezinde, ilk kez suç işlemiş ve denetimli serbestlik kararı alınmış 14-23 yaş arasındaki 300 çocuk ve genç, suç tekrarını önleyici bir nitelik kazandırılması amacıyla çeşitli etkinlik ve programlarla rehabilite edildi.

İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürü Necmi Sultani, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 12 yıldır uygulanan denetimli serbestlik sisteminin gelişerek, başarı oranını artırdığını söyledi.

Bu sistemin kişiyi toplumdan dışlamadan toplum içinde denetleyen bir mekanizmaya sahip olduğunu belirten Sultani, ''Denetimli serbestlik sisteminin nihai hedefi toplumu korumaktır. ÇAM'da Hayat Var projesi, bu kapsamda çok önemlidir.'' diye konuştu.

Suçla mücadelede ve suçun azaltılmasında aileyle iş birliğinin önemine dikkati çeken Sultani, şöyle devam etti:

''Bu projeyle yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle çocuk hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasında ailenin önemi çok daha fazla anlaşılmıştır. Bu projeyle çocuklar ve aileleriyle bire bir görüşülmüş, ev ziyaretleri yapılmış, çocuk kendi sosyal alanında incelenmiştir. Bununla ailenin desteğini alarak, çocuğun kültürel tarzını ve fiziksel koşullarını analiz etme şansına sahip olduk. Bu analizlere göre kendisine en uygun programlar hazırlandı ve uygulandı. Proje kapsamında 228 çocuğumuzun ailesiyle bire bir görüşme yapılmıştır. 110 ev ziyareti gerçekleştirilmiş ve raporlaştırılmıştır. 162 sosyal inceleme raporu ve kişiye özel spesifik program hazırlanmıştır.''

Bu projeyle Türkiye'de ilk defa çocuklarla yetişkinlerin infaz sisteminin birbirinden ayrıldığını vurgulayan Sultani, bu kapsamda hazırlanan bireysel görüşme odaları, aile görüşme odaları, spor ve hobi odaları ile kültürel faaliyet alanlarında çocukların infaz sürecinde hem öğrendiklerini hem de eğlendiklerini belirtti.

İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Harun Yaman da ekonomik ve sosyal kalkınmaya önem verdiklerini ifade ederek, ''ÇAM'da Hayat Var projesinde ise birlikte yürütmeye kadar çeşitli seviyelerde bir yıl boyunca destek olduk. İSTKA'nın 2018 yılında açılan üç yeni mali destek programı var. Biz bu mali destek programında da yine sosyal kalkınmaya destek olmak amacıyla ilimizde proje hazırlayan tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.'' dedi.

İSTKA Birim Başkanı Nesrin Gencer ise çocukların ve gençlerin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, iyi olma hallerinin artırılması stratejisi kapsamında, 2010 yılından beri mali destek sağlamayı sürdürdüklerini söyledi.

Program sonunda, projenin sonuçlarının paylaşıldığı film gösterildi.