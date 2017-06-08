Denetimli serbestlik yükümlüleri ve aileleri iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Denetimli serbestlik yükümlüleri ve aileleri, Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanlığı, İl Müftülüğü ve Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği iftarda bir araya geldi.

Cenab-ı Ahmet Paşa Camii bahçesinde gerçekleştirilen iftara, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Mustafa Sağıroğlu, Cevat İşlek, Mehtap Öğeç, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile denetimli serbestlik yükümlüsü ve aileleri katıldı.

Sağıroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, denetimli serbestlik sisteminin cezaları ertelenen, salıverilen hükümlüler ile cezanın dışında bir başka tedbir uygulanan hükümlülerin, sanıkların toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psikososyal sorunlarının çözülmesi ve bunların korunması amacını güden toplum temelli bir uygulama olduğunu söyledi. İftar programının bu amaçla düzenlendiğini ifade eden Sağıroğlu, denetimli serbestlik programının çeşitli kurumların destekleriyle sürdürüldüğünü anlattı.

Kınık da Kızılay'ın denetimli serbestlik sisteminden faydalanan insanlara çalışma alanı açtığını ifade etti.

Denetimli serbestlik yükümlülerine Kızılay'ın kapılarının her zaman açık olduğunu kaydeden Kınık, denetimli serbestlik programının topluma hızlı bir şekilde yerleştiğini belirtti.

Etkinlikte, ayrıca İŞKUR ve KOSGEB'in hazırladığı programdan faydalanan 72 kişiye iş yeri kurma desteği için girişimcilik sertifikası ile 300 hükümlünün katıldığı "Peygamberimizin Hayatı" bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

