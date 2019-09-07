Deneyimli sunucu sabahları evlerinize konuk oacak

Uzun yıllar Ulusal Kanal'da sunuculuk, Yeni Birlik Gazetesi'nde ise ekonomi köşe yazarlığı yapan Alparslan, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü itibariyle Ekotürk Tv'de hafta içi her sabah 06.30-09.00 saatleri arasında ''Sabah Ekranı'' programına başlıyor.



Serpin Alparslan kimdir?



İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Serpin Alparslan, medya sektörüne 1992 yılında İnterstar’da adım attı. Alparslan, çalışmalarına birçok televizyonda ekonomi sunuculuğu yaparak devam etti. Şu an Yenibirlik Gazetesi’nde ekonomi köşe yazarlığı yapmasının yanında sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor.