"Dengeleme sürecinde atılan adımların meyvesini gördük"

İSTANBUL (AA) - Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, kasım ayı enflasyonunda yaşanan düşüşün, verilen mücadelenin haklı ve yerinde olduğunu gösterdiğini belirterek, "Dengeleme sürecinde atılan güçlü adımların meyvesini kısa zamanda gördük." açıklamasını yaptı.

Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı enflasyonunda yaşanan düşüşün, verilen mücadelenin haklı ve yerinde olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kısa zamanda görülen bu başarının devamını dileyen Çınar, şunları kaydetti:

"Emeği olan tüm iş dünyasını tebrik ediyorum. Dengeleme sürecinde atılan güçlü adımların meyvesini kısa zamanda gördük. Düşen kurdan sonra enflasyon rakamlarında da görülen normalleşmenin destekçisi ve takipçisiyiz. Yıl sonunda bu düşüş sürecek ve normalleşme sürecinde hızlıca yol katedeceğiz. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın ardından ÖTV ve KDV indirimleriyle canlanan piyasa, atılan adımların gücünü gösteriyor."