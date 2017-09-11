Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
Okula uyum haftası başladı
Okula uyum haftası başladı
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı

"Dengeli büyüme ekonominin sağlamlığını gösteriyor"

- DEİK Başkanı Vardan: - "İç ve dış talebin olumlu katkısıyla Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 ile dengeli büyümeye devam etmesi, ülke ekonomisinin sağlamlığını ve dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 ile dengeli büyümeye devam etmesinin ülke ekonomisinin sağlamlığını ve dinamizmini gösterdiğini bildirdi.

Vardan, 2017 ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iç ve dış talebin olumlu katkısıyla Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 ile dengeli büyümeye devam etmesinin ülke ekonomisinin sağlamlığını ve dinamizmini sürdürdüğünü gösterdiğini vurguladı.

İhracat ve yatırımların büyümeye katkısına işaret eden Vardan, "Bizi oldukça sevindiren gelişmeler var. Kaydedilen büyümenin yüzde 2,3'ünü ihracat oluşturuyor. Aynı zamanda yatırımlar uzun bir aradan sonra yeniden atağa geçti ve büyümeye yüzde 2,9 puanlık bir katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Vardan, "Yılın ilk yarısını yüzde 5 bandında bir büyümeyle geride bırakan ekonomimizin, üçüncü çeyrekte gelecek güçlü rakamlarla gerçek potansiyelini açığa çıkarmaya ve ileriye dönük olarak bizim için çok önemli olduğunu düşündüğümüz dengeli büyümeye devam edeceği kanaatindeyiz." yorumunu yaptı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BüyümeDEİKIkinci çeyrek Büyüme RakamıÖmer Cihad Vardan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5