Deniz Çobanı, Japon balina avcılarını takibi bıraktı

MELBOURNE (AA) – Avustralyalı çevre örgütü "Sea Shepherd" (Deniz Çobanı), Güney Okyanusu’nda balina avlayan Japon gemilerini takip etmeyi durdurduklarını açıkladı.

Örgütün kurucusu Paul Watson, Avustralya Yayın Kurumuna yaptığı açıklamada Japon balıkçı gemilerinin askeri teknolojileri kullanıp yerlerini belirlediğini, bu nedenle etkili olmadıklarını belirterek Güney Okyanusu’ndaki takibi durdurduklarını kaydetti.

Askeri teknolojileri kullanan balıkçı gemilerini ile mücadele etmenin zor olduğuna dikkati çeken Watson, ‘‘Japon gemileri, Sea Shepherd gemilerinin hareketlerini gözlemlemek için gerçek zamanlı uydu sistemlerini kullanıyorlar. Böylece bizden kolayca kurtulabiliyorlar." dedi.

Avustralya hükümetine yeterince eylemde bulunmadığı eleştirisinde bulunan Watson, ‘‘Aslında Avustralya, uyduları kullanmamıza izin vererek bu gemilerin yerlerini belirlememize yardımcı olabilir ama yapmıyorlar. Avustralya'nın en azından Japonların eylemlerini izlemek için bölgeye gemi göndermesini istiyoruz.’’ diye konuştu.

- "Alternatif bir yol bulacağız"

Japon gemilerinin balinaları avlamasına engel olmak için alternatif yol bulmaya çalışacaklarını vurgulayan Watson, ‘‘Balina avcılarının sahip olduğu paralar bizde yok. Kullandıkları teknolojilere de sahip değiliz ancak onlarla baş etmenin alternatif bir yolunu bulacağız ve bunu yapacağız.’’ ifadelerini kullandı.

Balina avcılarına karşı 2005'ten bu yana mücadele veren Sea Shepherd, Japon gemilerini takip ederek avlanmalarına engel olmaya çalışıyor. Eylemciler ve balıkçılar arasında bazen arbede de yaşanıyor. 2010'da bir Japon balıkçı gemisi, She Shepherd gemisine kasten çarpmış, batan gemideki 6 kişi kurtarılmıştı.

Uluslararası Adalet Divanı, 2014'te Avustralya’nın müracaatı üzerine Antarktika açıklarındaki sularda balina avına yasaklama getirmiş ancak Japonya, yasaktan bir yıl sonra balinaları ticari değil bilimsel amaçlı avladığını ileri sürerek söz konusu bölgede yeniden avlanmaya başlamıştı.