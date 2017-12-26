Deniz Feneri Derneğinden Arakanlılara yardım

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ile Genel Başkan Yardımcısı Turan Yalçın ve Deniz Feneri Derneği Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Yavuz İnan, derneğin Bangladeş'e göç eden Arakanlılara yönelik konut projelerini yerinde inceledi.

Deniz Feneri Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek Bangladeş’e göç eden 850 bini aşkın mülteciye MÜSİAD ve hayırseverlerin desteklerini ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda dernek, MÜSİAD'ın ve bağışçılarının destekleriyle Arakan Bangladeş sınırında bulunan Cox Bazaar bölgesinde hayata tutunmaya çalışan mazlumlara hem kalıcı barınma hem de Arakan’dan Bangladeş’e göç eden on binlerce mülteciye yardım malzemesi ulaştırdı. Bu yardımlardan on binlerce Arakanlı yararlandı.

Cengiz, konutların inşasının hızla sürdüğünü belirterek, "Dünyanın en mazlum en çok zulüm görmüş milleti olan Arakanlı kardeşlerimiz için buradayız. Yaşam şartları gerçekten çok zor, bu kardeşlerimize bin konutluk bir proje yaptık, daha yaşanılabilir konutlar üretmeye çalışıyoruz. İlk etapta inşallah bin konuta bin aileyi yerleştireceğiz, hedefimizde 2 bin konut var. Bin konutun bağışını topladık, milletimize gerçekten çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

İnan ise göç dalgasının devam ettiğini ve kriz bitene kadar dernek olarak Arakanlıları yalnız bırakmayacaklarını belirterek, ilk günlere oranla göçlerin kısmen de olsa azaldığını belirtti.

İnan, "Yardımlarımızı Bangladeş'in Cox's Bazar'daki mülteci kampı ve yine bu bölgeye çok yakın Kutupalong kampında devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.



