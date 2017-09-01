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Deniz Feneri'nden Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası

Deniz Feneri Derneği, yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar için yardım çalışması başlattı.

Deniz Feneri'nden Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği, yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar için yardım çalışması başlattı.

Deniz Feneri Derneği'nden yapılan açıklamada, Bangladeş sınırına ulaşan Müslüman sivillerin gıda, su, giysi, temizlik maddeleri ve çadıra ihtiyacı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanlara ulaştırılmak üzere cep telefonundan, "ARAKAN" yazarak, 5560'a mesaj gönderip, 10 lira bağışta bulunabileceği kaydedildi.

Hayırseverlerin, Deniz Feneri Derneği'nin banka hesaplarına, açıklama bölümüne "Arakan Halkına Yardım" yazarak para yatırabilecekleri, bağışlarını "www.denizfeneri.org.tr" adresindeki internet sitesinden veya "0212 414 60 60" numaralı çağrı merkezi üzerinden de ulaştırabilecekleri bildirildi.

Muhabir: Etem Geylan

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