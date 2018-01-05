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Deniz Harp Okulu Komutanı Özel'in alıkonulması davasında karar

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 2'si firari 6'sı tutuklu 9 sanıklı dava karara bağlandı - İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi - Heyet, 2 sanığın beraatine, firari olan sanıkların dosyasının ayrılmasına hükmetti

Deniz Harp Okulu Komutanı Özel'in alıkonulması davasında karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada, 5 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatlarının son savunmalarını aldıktan sonra sanıklara son sözünü sorarak, davada kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklar eski kurmay binbaşılar Zafer Gümüş, Cüneyt Aydoğan, eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve eski üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı ile İsa Demirbilek'i "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum etti.

Bu sanıklara "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12'şer yıl hapis cezası veren heyet, sanıkların yargılama sürecindeki davranışları ile pişmanlıklarını gösteren herhangi bir beyanlarının bulunmayışını dikkate alarak, verilen cezalarda herhangi bir indirimin yapılmasına yer olmadığına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanıklar eski Binbaşı Mustafa Köroğlu ile eski Kurmay Albay Uğur Yıldız hakkındaki dosyanın ayrılmasını kararlaştırdı.

Tutuklu sanık eski Üsteğmen Orhan Arı ve tutuksuz sanık Ertürk Murat Cansaran hakkında her ne kadar kamu davası açıldıysa da atılı suçun işlediğinin sabit olmadığını değerlendiren mahkeme heyeti, bu 2 sanığın ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Hakkında beraat kararı verilen Arı'nın tahliyesine, sanık Cansaran hakkında da adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmedildi.

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