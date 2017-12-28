Deniz Harp Okulu Komutanı Özel'in alıkonulması davasında mütalaa

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 6'sı tutuklu, 2'si firari 9 eski subayın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, firari sanıkların dosyasının ayrılmasına, diğer sanıkların "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Kurmay Binbaşılar Cüneyt Aydoğan ve Zafer Gümüş, eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve eski Üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek ve Orhan Arı ile tutuksuz sanık Ertürk Murat Cansaran katıldı.

Firari sanıklar eski Binbaşı Mustafa Köroğlu ve eski Kurmay Albay Uğur Yıldız'ın gelmediği duruşmada, davanın müdahili Mesut Özel ile TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Aydın Boztaş, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını okudu.

İddianamedeki suçlamalara ve olaylara değinilen mütalaada, duruşma sırasında sanıkların haklarındaki suçlamaları reddetmesine ilişkin savunmalarına yer verildi.

Mütalaada, sanıkların savunmalarına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Ortalama insan aklına, hayatın doğal akışına ve katılan ile tanık beyanı, kamera kayıtları, WhatsApp yazışmaları gibi delilerle ortaya konulan somut olayın gelişimine aykırı olan, açıklanan gerekçelerle aksi kanıtlanan tüm savunmaların doğru olmadığı, suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik bulunduğu, bu nedenle itibar edilemeyeceği sonucuna varılmıştır."

Mütalaada, sanıkların "anayasayı ihlal" suçunu işledikleri sırada katılan/müştekiye karşı işledikleri sübut bulan kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla ve birden fazla kişi tarafından özgürlüğünden yoksun kılma" suçundan cezalandırılmaları gerektiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Firari sanıklar Mustafa Köroğlu, Uğur Yıldız'ın dosyalarının ayrılması talep edilen mütalaada, sanıklar eski Kurmay Binbaşılar Cüneyt Aydoğan ve Zafer Gümüş, eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve eski Üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek ve Orhan Arı ile tutuksuz sanık Ertürk Murat Cansaran'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Bu sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6'şar yıldan 21'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, tutuklu 6 sanığın bu halinin devamı ile tutuksuz sanık Cansaran'ın da tutuklanması talep edildi.

- Otomobile el konulması istendi

Mütalaada ayrıca sanıklardan İsa Demirbilek'in adına tescilli ve ona ait olup, müştekinin özgürlüğünün sınırlandırılması sırasında alındığı yer ile götürüldüğü yer arasındaki mesafe, aracın suçta etkin ve zorunlu kullanımı göz önüne alınarak, suça özgülendiği anlaşılan ''07 .....'' plakalı otomobile el konulması istendi.

Mütalaaya karşı söz alan sanık ve avukatlar, beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verilmesine, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'' suçlarından 11 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.