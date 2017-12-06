Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Özbal Mersin'de

MERSİN (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Özbal, Vali Su ile makamında bir araya geldi.

Özbal'a, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ve Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz eşlik etti.

Karşılıklı görüş alışverişi ve sohbetin ardından ziyaret sona erdi.