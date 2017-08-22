Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

- Oramiral Bülent Bostanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini, törenle Koramiral Adnan Özbal'a devretti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Nurettin Canikli'nin katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında devir teslim töreninin gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini, törenle Koramiral Adnan Özbal'a devrettiği bildirildi.

Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı vurgulanan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, Oramiral Bostanoğlu'na bir şilt verdiği kaydedildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Deniz Kuvvetleri KomutlığıDevir TeslimMilli Savunma Bakanı Canikli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5