Deniz Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Nurettin Canikli'nin katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında devir teslim töreninin gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada, Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini, törenle Koramiral Adnan Özbal'a devrettiği bildirildi.
Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı vurgulanan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, Oramiral Bostanoğlu'na bir şilt verdiği kaydedildi.