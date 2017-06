Deniz Kuvvetlerinden amfibi komando klibi

ANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, dağların zirvesinden denizlerin derinliklerine kadar milletin huzur ve güveni için her zaman fedakarca çalışan amfibi deniz piyadeleri ile ilgili kısa film hazırlandı.

Komutanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, amfibi deniz piyadelerinin kahramanlıklarının anlatıldığı kısa film, komutanlığın YouTube kanalından yayımlandı.

Filmde üst seviye eğitim aldıkları belirtilen piyadelerin, çalışma ortamlarından bazı kesitler yer aldı.

Piyadelerin her koşulda ve her an göreve hazır olduklarına işaret edilerek, vatanına ve milletine sadık bir şekilde yüksek disiplinde görevlerini icra ettikleri belirtildi.

"Komanda Andı" eşliğinde askerlerin zorlu çalışma şartlarına ilişkin görüntülerin yer aldığı film, "Allah, Türk komandosunu korusun" ifadesiyle sona eriyor.