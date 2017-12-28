DenizBank kültür sanatı desteklemeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - DenizBank, bünyesinde bulunan ve bugüne dek sadece kendi koleksiyonlarını sergilediği GaleriDeniz'in misafir sanatçılara açılışını; iş, kültür-sanat, spor ve medya dünyasından pek çok ismin katıldığı özel bir davetle gerçekleştirdi.

Açılışa özel olarak, Ayşen Savcı'nın ve Ayşın İşeri Atölyesi sanatçılarının imzasını taşıyan eserlerden oluşan ve GaleriDeniz'in de ilk konuk ağırladığı sergisi olan Gl'onze'da, cam ve bronz sanatının güzel örnekleri izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin kültür sanat yaşamına katkı sunmak hedefiyle kurulduğu günden bu yana "sanata evet" diyen DenizBank bu alana desteğini sürdürüyor.

Bünyesinde 2004 yılında kurduğu DenizKültür ile pek çok çalışmayı hayata geçiren banka, faaliyetlerine yeni bir açılım getirerek, Genel Müdürlük binası Deniz Kule çatısı altında bulunan GaleriDeniz'de, kendi koleksiyonlarından sonra ilk kez Gl'onze sergisiyle sanatçı ve sanatseverleri konuk etti.

Glass'ın "gl"si ile Bronze'un "onze"sinin bir araya gelmesinden oluşan ve sanatçılar Ayşen Savcı ve Ayşın İşeri'nin birlikte hazırladıkları sergide, aralarında yurt içi ve yurt dışında sayısız ödül almış eserlerin de bulunduğu 100'den fazla iş sergileniyor.





- "Kültür-sanat hayatına değer katacak projelerimiz sürecek"





Açılış konuşmasını yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 20 yıldır kültür ve sanatın tüm dallarına destek olmayı sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ve attıkları her yeni adımda bu misyonu ileri taşıma gayretinde olduklarını söyledi.

Ateş, bugün banka bünyesinde hizmet veren sergi alanı GaleriDeniz'de kendi koleksiyonlarından sonra ilk kez misafir sanatçıları ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cam ve heykel alanında heyecan verici eserlere hayat veren Ayşen Savcı'nın cam eserleri ve Ayşın İşeri Atölyesi sanatçılarının işlerinden oluşan Gl'onze Sergisi'ndeki eserler, arkalarında taşıdıkları derin anlamlar ile de hepimizi etkiledi. Kültür ve sanata destek bizim için ülkemizin geleceğine ve gelecek nesillere yatırım demek. Geleceğe ve ülkemize yatırım ise işimizi anlamlı kılan temel motivasyon. Dolayısıyla, insanımız, ülkemiz ve geleceğimiz için bu alandaki desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kültür-sanat hayatına değer katacak projelerimiz sürecek."