Denizde fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde yüzerken fenalaşan Rus turist Sergey Nikolayeviç Simagin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekirova Mahallesi'nde eşiyle birlikte tatil yapan 64 yaşındaki Sergey Nikolayeviç Simagin, denize girdi. Simagin bir süre denizde yüzdükten sonra fenalaştı. Simagin'in denizde hareketsiz yattığını gören otel personeli Rus turisti sudan çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Simagin'in kalbinin durduğunu tespit etti. Kemer'de bir hastaneye kaldırılan Simagin'in kalbi tekrar çalıştırıldı. Kemer'den Antalya'daki bir hastaneye sevk edilen Simagin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sergey Nikolayeviç Simagin'in Devlet Film Stüdyosu MOSFİLM'de Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olduğu öğrenildi.