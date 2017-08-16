Denizde kaybolduğu sanılan kişi balık tutmaya gitmiş

SİNOP (AA) - Sinop'ta, birlikte denize gittiği ailesinin yanından ayrılan ve uzunca bir süre geri dönmeyince suda kaybolduğu zannedilerek aranmaya başlanılan kişinin, arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiği belirlendi.
Ankara'da yaşayan ve memleketi Sinop'a tatile gelen psikolog Ömer Ferhat Yalçın, denize girmek için ailesiyle birlikte Ordu köyü mevkisindeki sahile gitti.
Bir süre sonra yakınlarının yanından ayrılan Yalçın'ın geri dönmemesi üzerine ailesi polisten yardım istedi.
Yalçın'ı bulmak için deniz polisi ve arama kurtarma ekiplerince, yaklaşık 5 saat boyunca denizde arama yapıldı.
Arama çalışmaları sürerken kuzenine telefon eden Yalçın, arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiğini söyledi.
Bu bilgi üzerine arama çalışmalarına son verildi.