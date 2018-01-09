Denizdeki havalimanını 2 milyonu aşkın yolcu kullandı

ORDU (AA) - Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı, açıldığı günden bu yana 2 milyon 215 bin kişiye hizmet verdi.

Gülyalı ilçesinde temeli 2011'de atılan ve 22 Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan Ordu-Giresun Havalimanı, daha önce çevre illerdeki havalimanlarını kullanmak durumunda kalan yöre halkına ulaşımda büyük kolaylık sağladı.

Talebin her geçen gün arttığı havalimanı, açıldığı günden bu yana iki kentte turizmin gelişmesinde önemli rol üstlendi.

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'nı geçen yıl 1 milyon 193 bin 125 yolcunun kullandığını söyledi.

Deniz üzerine inşa edilen havalimanına çok yoğun talep olduğunu vurgulayan Çanak, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan günlük ortalama 10 sefer gerçekleştirildiğini belirtti.

Çanak, 36 milyon ton taş dökülerek inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nı, hizmete açıldığı 22 Mayıs 2015'ten bu yana 2 milyon 215 bin 700 yolcunun kullandığını ifade ederek, "2,5 yıllık süre içerisinde havalimanını kullanan yolcu sayısı 2 milyonu aştı. Bu yatırımla ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

Havalimanından iç hatlarda İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'ya, dış hatlarda ise Almanya'nın Köln kenti ve KKTC'ye sefer düzenlendiği kaydeden Çanak, "Havalimanı kısa süre içerisinde bölgemizin de kaderini değiştirdi. İki ilin 50 yıllık hayalinin gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize ve emeği geçen herkese çok teşekkürler ediyorum." diye konuştu.

Çanak, bu yıl içerisinde havalimanı yolcu sayısının kısa sürede 3 milyonu aşacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.