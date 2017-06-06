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Denizden 20 çuval atık çıkarıldı

- Bartın'ın Amasra ilçesinde, dalgıç ekibi, duyarlı vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla yapılan sahil ve deniz dibi temizliği sırasında çok miktarda atık malzeme toplandı

Denizden 20 çuval atık çıkarıldı

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde yapılan sahil ve deniz dibi temizliği sırasında denizden 20 çuval atık çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) Amasra Büyük Liman mevkisinde, 4 dalgıç ekibiyle atık malzeme toplama çalışması gerçekleştirdi.

Ellerinde file çuvallarla denize dalan ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda çok sayıda araç lastiğinin yanı sıra, pet şişe, naylon poşet, cam, misina ağının da aralarında bulunduğu 20 çuval atık malzeme çıkardı.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar ile 40 öğrencinin katılımıyla sahilde temizlik yapıldı.

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın göz bebeği kabul edilen Amasra'da, sahil ve deniz dibi temizliği yaptıklarını söyledi.

Etkinlikle vatandaş ve öğrencilerde çevre bilinci oluşmasını amaçladıklarını ifade eden Gürbüzerol, "Bugünkü faaliyetle bilinçsiz vatandaşlar yüzünden denizlerin nasıl kirlendiği ve buna önlem almamızın gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Vatandaşlarımızı, çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan da Türkiye'nin, Avrupa'da en fazla mavi bayrağa sahip plaj sayısı olarak İspanya'nın ardından ikinci sırada yer aldığını ve bakanlık olarak bunu birinci sıraya taşımanın gayreti içinde olduklarını anlattı.

Temizlik çalışmalarında denizden çıkarılan atıklar, Amasra Belediyesi çöp araçlarıyla katı atık alanına taşındı.

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