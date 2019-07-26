Denizden çıkanlara inanamayacaksınız!

Sarıyer’in şirin bir balıkçı köyü olan Rumeli Feneri, özellikle yaz aylarında yerli yabancı birçok turisti misafir ediyor. Ancak çöplerin bilinçsizce yerlere atılması, rüzgârla sürüklenmesi çevrenin yanı sıra denizlerin de kirlenmesine neden oluyor. Her geçen gün biraz daha kirlenen sahillerin temizliği için Sarıyer Belediyesi ve İSKİ kolları sıvadı.







2 gün boyunca temizlediler



İki gün boyunca çalışma yapan ekipler, temizlik sırasında ortaya çıkan görüntünün ürkütücü boyutlara ulaştığını dile getirerek denizden karaya alınanlar arasında; hidrolik lastikten, araç lastiklerine, ev eşyalarından, halatlara ve ağ malzemelerine kadar birçok atığın olduğunu belirtti. Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi’nin de destek olduğu çalışmalar sırasında deniz, 11 kamyon atıktan arındırıldı. Yapılan temizlik çalışmasının ardından liman tazyikli su ile yıkandı. Köy sakinleri ve balıkçılar memnuniyetlerini dile getirerek temizlik ekiplerine teşekkür etti.



Rumeli Feneri Muhtarı Serkan Gerçek yaptığı açıklamada: “Köyümüze en iyi şekilde hizmet etmek için göreve talip olduk, tek amacımız köylerimizin rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için gayret göstermek. Çalışmalarımız sırasında köylümüzden aldığımız destek bize büyük güç veriyor. Limanımızın temizlenmesinde büyük bir özveri ile çalışan Sarıyer Belediyesi ve İSKİ çalışanlarına ve taleplerimizi geri çevirmeyen tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



