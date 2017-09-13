Denizden çıkarılan atıklar

ÇANAKKALE (AA) - Deniz Temiz Derneğince (TURMEPA) yürütülen "Çanakkale Deniz Aşıkları-Çanakkale İçin Mavi Adım" projesi kapsamında düzenlenen "Balıkçı Tezgahı" etkinliğinde, deniz temizliği yapıldı.

Çanakkale ve Gelibolu Liman başkanlıkları, GESTAŞ AŞ, Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği, il ve ilçe belediyeleri iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, kordon boyunda "balıkçı tezgahı" kuruldu.

Yat limanındaki balıkçı barınağında suya giren dalgıçlar, denizden çıkardıkları atıkları hazırlanan standa yerleştirdi.

Dernek tarafından son 5 yılda değişik illerde düzenlenen deniz temizliği etkinliklerinde çıkarılan dizüstü bilgisayar, mangal, cep telefonu, kaykay, diş macunu, saç fırçası ve mutfak aletlerinin de yer aldığı sergi, vatandaşların ilgisini çekti.

TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de projeyle ilgili çalışmaları 3 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Balıkçılar, kaptanlar ve turizmcilere yönelik eğitim çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Göknar, şunları kaydetti:

"Balıkçı Tezgahı adlı etkinliğimizle Çanakkale'de birçok kitleye ulaşmaya çalışıyoruz ki denizler temiz kalsın. Daha mavi bir gelecek için çalışıyoruz. Bu etkinlikle şunu söylemek istiyoruz, denizler kirli ve kirlenmekte. Çanakkale ve İstanbul boğazları için bu tehlike çok geniş ölçüde var. Aldığımız her iki nefesten birinin oksijenini sağlayanın denizler olduğunu herkesin öğrenmesini sağlamak ve atıkların denizlere verdiği zararı kamuoyuyla paylaşmak istedik."

Denizlerde bugüne kadar yaptıkları temizlik çalışmalarında "bebek arabası, bisiklet" gibi karada insanların kullandığı eşyaların çıktığını anlatan Göknar, bunların deniz canlılarının hayatı için ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.



