Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Growtech Eurasia Manyas HES 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Denizden çıkarılan atıklar "balıkçı tezgahı"nda

- Çanakkale'de, TURMEPA'nın projesi kapsamında dalgıçların denizden çıkardığı atıklar, kurulan stantta sergilendi

Denizden çıkarılan atıklar

ÇANAKKALE (AA) - Deniz Temiz Derneğince (TURMEPA) yürütülen "Çanakkale Deniz Aşıkları-Çanakkale İçin Mavi Adım" projesi kapsamında düzenlenen "Balıkçı Tezgahı" etkinliğinde, deniz temizliği yapıldı.

Çanakkale ve Gelibolu Liman başkanlıkları, GESTAŞ AŞ, Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği, il ve ilçe belediyeleri iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, kordon boyunda "balıkçı tezgahı" kuruldu.

Yat limanındaki balıkçı barınağında suya giren dalgıçlar, denizden çıkardıkları atıkları hazırlanan standa yerleştirdi.

Dernek tarafından son 5 yılda değişik illerde düzenlenen deniz temizliği etkinliklerinde çıkarılan dizüstü bilgisayar, mangal, cep telefonu, kaykay, diş macunu, saç fırçası ve mutfak aletlerinin de yer aldığı sergi, vatandaşların ilgisini çekti.

TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de projeyle ilgili çalışmaları 3 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Balıkçılar, kaptanlar ve turizmcilere yönelik eğitim çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Göknar, şunları kaydetti:

"Balıkçı Tezgahı adlı etkinliğimizle Çanakkale'de birçok kitleye ulaşmaya çalışıyoruz ki denizler temiz kalsın. Daha mavi bir gelecek için çalışıyoruz. Bu etkinlikle şunu söylemek istiyoruz, denizler kirli ve kirlenmekte. Çanakkale ve İstanbul boğazları için bu tehlike çok geniş ölçüde var. Aldığımız her iki nefesten birinin oksijenini sağlayanın denizler olduğunu herkesin öğrenmesini sağlamak ve atıkların denizlere verdiği zararı kamuoyuyla paylaşmak istedik."

Denizlerde bugüne kadar yaptıkları temizlik çalışmalarında "bebek arabası, bisiklet" gibi karada insanların kullandığı eşyaların çıktığını anlatan Göknar, bunların deniz canlılarının hayatı için ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çanakkaleDeniz TemizliğiTÜRMEPA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5