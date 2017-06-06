Denizden çıkarılan atıklar sergileniyor

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz kirliliğine dikkati çekmek için dalgıçlar tarafından toplanan denizdeki atıklar, Mersin Marina'da sergileniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Aquademi Dalış Kulübü ve Mersin Marina iş birliğiyle 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası dolayısıyla çevre kirliğine dikkati çekmek, çevre ve canlı sağlığının korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen deniz temizliği, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Mersin Marina'da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Aquademi Dalış Kulübü dalgıçları tarafından denizdeki atıklar toplandı. Teknelere yüklenen atıklar karaya çıkarıldı.

Araba ve traktör lastiğinden metal kafeslere kadar denizden çıkarılan birçok atık, ilkokul öğrencileri tarafından incelendi. Öğrencilere uzmanlarca bilgilendirme yapıldı.

Denizden çıkarılan atıklar Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Marina'da kurulan stantlarda sergilenmeye başlandı.