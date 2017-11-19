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Denize yapılan ikinci havalimanında yeni bir rekor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, denize inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nın, 8-10 metre daha derine yapılacağını bunun da yeni bir rekor olduğunu söyledi.

Denize yapılan ikinci havalimanında yeni bir rekor

RİZE (AA) - Muhittin Sandıkçı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yapım çalışmaları devam eden Türkiye'nin ikinci, dünyanın ise üçüncü denize inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanının Türkiye'nin önemli projelerinden biri olduğunu, geçici olarak 390 metrelik bir mendireğin inşasının tamamlandığını, projenin bitmesinin ardından bunun da kaldırılacağını söyledi.

Konvansiyonel bir havalimanı yaptıklarını vurgulayan Arslan, 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pisti bulunacak havalimanına, üç büyük ve bir küçük gövdeli uçağın da aynı anda park edebileceğini vurguladı.

"Bir rekor içeriyor"

Bölgeye yakışır bir havalimanı olacağını anlatan Arslan, yılda 3 milyon kişiyi ağırlayabilecek bir terminal yapılacağını belirterek, "Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ikinci denize yapılan havalimanı olacak. Derinlik açısından Rize-Artvin Havalimanı bir ilk olacak. Ordu-Giresun Havalimanını da denizde yaptık ama burası oradan 8-10 metre daha derin bir havalimanı ve bu anlamda bir rekor içeriyor." diye konuştu.

"Hedefimiz 29 Ekim 2020'de hizmete sunmak"

Yüklenici firma ile havalimanının 2022 yılında bitirilmesi yönünde sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Hem yüklenici firmamız hem de Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz bir an önce bitirilmesi konusunda elinden geleni yapacak. Hedefimiz 29 Ekim 2020'de yaklaşık 3 yıl sonra bu havalimanını bitirip hizmete sunmak."

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