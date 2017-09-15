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Denizi kirleten gemilere 6,2 milyon lira ceza

Denizlerdeki kirliliğin önlenmesi amacıyla gemilerden kaynaklı yasa dışı boşaltımlara yönelik denetimler kapsamında 335 gemiye 6,2 milyon lira ceza uygulandı.

Denizi kirleten gemilere 6,2 milyon lira ceza

ANKARA(AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, denizlerdeki kirliliğin önlenmesi amacıyla yürüttüğü denetimlerde, yasa dışı boşaltma yaptığı belirlenen 335 gemiye toplam 6,2 milyon lira ceza kesti.

AA muhabirinin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bakanlık denizlerdeki kirliliğin önlenmesi için Türk karasularında faaliyet gösteren gemilerden kaynaklı atıkların toplanması ve bertarafına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, 277 limanda gemilere atık kabul tesisleri aracılığıyla atık alım hizmeti veriliyor.

Bu kapsamda bakanlık tarafından 2011 yılında ülke genelindeki tüm tesislerde uygulanmaya konulan Gemi Atık Takip Sistemi'yle (GATS), gemi atıklarının çevirim içi (online) olarak bildirilmesi ve atık kabul tesislerince alınan atıkların bertaraf tesisine kadar online takip edilmesi sağlanıyor.

Bu sistem sayesinde 150 groston ve üzeri tankerler ile 400 groston ve üstü liman dışı sefer yapan tüm gemilerin gemi atıkları, pratik ve tamamen elektronik ortamda takip edilmiş oluyor.

Buna kapsamda Türk limanlarına gelen tüm gemiler yanaşmadan 24 saat önce GATS'a atık bildirimlerini yapıyor.

Geçtiğimiz yıl bu şekilde 36 bin 244 geminin atık takipleri gerçekleştirildi.

Mavi Kart ile 29 bin teknenin atığı takibe alındı

Ayrıca deniz kirliliğinin kontrolü için 2011'de başlatılan web tabanlı çevirim içi bir sistem olan "Mavi Kart" atık takip sistemiyle de GATS kapsamı dışında kalan yatlar, günübirlik gezi tekneleri ve tur tekneleri gibi küçük deniz araçlarının atıklarının takip ve denetimleri yapılıyor.

Kıyılarımızdaki 58 adet marinanın tamamında uygulanan Mavi Kart Sistemi kapsamında 29 bin teknenin atığı takibe alındı.

Yasa dışı boşaltımların tespiti ve cezai işlem uygulama çalışmaları, "Çevre Kanunu ve Çevre Kanunu'na Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik" kapsamında yürütülüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl yapılan denetimlerde denizlere yasadışı boşaltım yaptığı tespit edilen 335 gemiye 6,2 milyon lira ceza kesildi.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş

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Anahtar Kelimeler:
Atıkçevre Ve şehircilik BakanlığıGemiTürkiye
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