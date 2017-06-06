Denizi yok martıları var

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Denize yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Gaziantep'te bulunan hayvan bahçesine tedavi için getirilen 5 martı, iyileşip uçabilecek duruma gelmelerine rağmen buradan ayrılmadı, Türkiye'nin ilk Safari Parkı'nı adeta mesken tuttu.

Genellikle sahil kentlerinde yaşayan ve bu yerlerin simgesi olan martıları, denizden kilometrelerce uzaklıktaki Gaziantep'teki hayvanat bahçesinde de görmek mümkün.

Doğada yaralı bulunarak Gaziantep'e getirilen ve tedavisi hayvanat bahçesinde yapılan 5 martı, tekrar uçabilecek duruma gelmelerine rağmen denize dönmedi. Martılar, hayvanat bahçesi yerleşkesinde Türkiye'nin ilk Safari Parkı'nda at, geyik, deve, pelikan, leylek, tavuk, ördek ve hindi gibi 35 farklı türdeki hayvanla bir arada yaşıyor.

Safari Parkı'ndaki küçük yapay göletin kenarında genellikle yürürken görülen martılar, burada bakıcılar tarafından getirilen çeşitli gıdalarla besleniyor, suda yüzüyor veya ağaçların altında dinleniyor.

Parkı gezen ziyaretçiler ise bozkırın ortasındaki Gaziantep'te martıları görmenin şaşkınlığını yaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci sırada yar alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisinde geçen yıl hizmete açılan Safari Parkı'nda 35 farklı türden 350 hayvanın arada tel örgüler, bariyerler olmadan doğal ortamlarında yaşadığını söyledi.

Parktaki hayvanların birbirleriyle uyum içinde mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürdüğünü anlatan Özsöyler, "Safari Parkımızda geyikler, develer, atlar, bufalolar, tavuklar, hindiler, ördekler, kazlar, leylekler ve martılar bir arada yaşıyor. Biz burayı oluştururken birbirleriyle uyumlu olan hayvanları tercih ettik. Martılar aklımızda yoktu tabii ki onlar sonradan misafirimiz oldular." dedi.

Özsöyler, martıların genellikle deniz kenarlarında ve sulak alanlarda yaşadığını anımsatarak, denizden veya sulak alanlardan kilometrelerce uzaktaki Safari Parkı da 5 martının mesken tuttuğunu vurguladı.

Martıların hayvanat bahçesine yaralı olarak getirildiğini anlatan Özsöyler, "Biz bunları tedavi ettik ve bunlar park içindeki suni göletlerde yaşamaktalar. Kendileri burada leylekler ve pelikanlarla doğal bir ortamda yaşıyorlar. Burada suni gölette suya girip çıkıyorlar, sürekli olarak yemlemeleri ve bakımları yapılıyor. Rahatları yerinde bu nedenle buraya alıştılar, mutlular, bırakıp gitmiyorlar." şeklinde konuştu.