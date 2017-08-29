Denizin altında 30 Ağustos kutlaması

DENİZLİ (AA) - Denizli Doğa Sevenler Derneği (DOSEV) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Muğla'da denizin altında Atatürk posteri açıp, suyun altına Türk bayrağı dikerek kutladı.
DOSEV Başkanı Ümit Şıracı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalış etkinliği düzenlediklerini aktardı.
Dernek üyesi 15 kişi ile gerçekleştirdikleri etkinlikte 30 metre derinlikte Atatürk posteri açtıklarını anlatan Şıracı, "Daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümü nedeniyle 95 Türk bayrağını denizin dibine meşale gibi diktik." diye konuştu.