Denizler Atmaca'yla korunacak

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi yurt dışından temin edilen bir ürünü daha yerlileştirdi. Denizlerdeki caydırıcılığı artırmak için yerli imkanlarla geliştirilen Atmaca füzesinin seri üretimi "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında, savunma sanayisi alanında bir dizi çalışma yürütülecek. Bunlardan biri de Atmaca Projesi olacak.

Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ROKETSAN arasında imzalanan Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Tedariki (Atmaca) Projesi Seri Üretim Sözleşmesi doğrultusunda seri üretime geçilecek.

Atmaca Projesi, Deniz Kuvvetleri'nin MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik başlatıldı. Atmaca seyir füzeleri ROKETSAN, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ASELSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirildi.

İmzalanan sözleşme kapsamında füzelerin seri üretimleri ROKETSAN, atış kontrol sistemi ile gerekli donanım ve yedek malzemelerin üretimleri ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek.

Üretilen sistemler İ Sınıfı MİLGEM Platformuna entegre edilecek. Atmaca, Türkiye’nin ilk deniz füzesi olacak.

- "Can damarımıza basıldı"

Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde şirketin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler veren ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, Atmaca füzesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Yunan medyasında yayımlanan ve Türk savunma sanayisinin son dönemde ortaya koyduğu ürünlerin değerlendirildiği programı ve buradaki yorumları anımsatan Yaşar, şöyle konuştu:

"Atmaca için Yunan medyasında çalıntı, kopyalama denildi. Bununla can damarımıza basıldı, öyle bir şey yok. Bu tamamen özgün, milli bir ürün. Motoru dışarından geliyor ama çok az kaldı onu da yerlileştiriyoruz, bitmek üzere. Motoru Kale Grubu çalışıyor. Silahların maddi ve manevi etkileri var. Manevi etki tam göbekten vurmuş, maddi etkiye de inşallah sıra gelmez ama geldiği zaman Atmaca’nın o etkiyi yapacağına inanıyorum."

- 6,5 milyar dolarlık sözleşme büyüklüğü

ROKETSAN'ın 2 bin 700 üzerinde çalışanı bulunuyor. 900'ü Ar-Ge mühendisi olmak üzere bin 400 mühendis istihdam eden şirket, kendi teknolojisini geliştiriyor.

Şirketin, 6,5 milyar dolarlık imzalanmış sözleşmesi bulunuyor. Özgün ürün sayısını 40’ın üzerine çıkaran şirket, 3-5 yıllık dönemde 60'tan fazla ürüne sahip olmayı hedefliyor.



