Denizlerde plastik kirliliğiyle mücadele için 400 bin imza

ANKARA (AA) - İLKAY GÜDER - Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, birkaç ay önce denizlerde plastik kirliliğini durduracak Birleşmiş Milletler sözleşmesinin acilen yürürlüğe girmesi için imza kampanyasını tüm dünyada başlattıklarını belirterek, "Şu an 400 bin imzaya yaklaşıyoruz." dedi.

Pasinli, AA muhabirine, doğa koruma farkındalığı yaratmak adına yaptıkları sosyal sorumluluk etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Geçen seneyi "Plastik ile Mücadele Yılı" ilan ettiklerini belirten Pasinli, bu mücadelenin bir sonucu olarak resmi makamların somut adımlar atmasının kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Pasinli, geçen yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tüketicileri, tek kullanımlık plastikleri daha sorumlu tüketmeye davet eden "1 Güzel Hareket" kampanyasını başlattıklarını belirtti.

Sıfır Atık Programı ile birlikte hazırladıkları kamu spotunun yayınlanmaya başlamasıyla bu kampanyaya katılımın yeni ivme kazandığını vurgulayan Pasinli, kasım itibarıyla 100 bin taahhüdü geçtiklerini bildirdi. Pasinli, böylece poşetlerin 1 Ocak'ta paralı hale gelmesinden önce, kamuoyu oluşturulmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.

Birkaç ay önce denizlerde plastik kirliliğini durduracak Birleşmiş Milletler sözleşmesinin acilen yürürlüğe girmesi için imza kampanyasını tüm dünyada başlattıklarını anlatan Pasinli, "Şu an 400 bin imzaya yaklaşıyoruz. Denizlerdeki plastik kirliliğine dikkati çekmek üzere bir WWF yelkenlisi önümüzdeki günlerde Akdeniz çanağındaki gezisine başlayacak ve eylülde ülkemizi de ziyaret edecek. Kampanyada herkes 'plastik kirliliğine hayır' demeye çağrılıyor." ifadesini kullandı.

- "Nesillerimizin geleceğini kurtarmamız hala mümkün"

Son dönemlerde bütün dünyada "doğa ve insan arasında yeni bir başlangıç gerektiğine" işaret ettiklerini belirten Pasinli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun aciliyetini gösteren pek çok örnek mevcut. Örneğin Küresel Limit Aşım Günü geçen yıl dünyada 1 Ağustos, Türkiye'de ise 11 Temmuz olarak belirlendi. Her yıl biraz daha öne gelen bu tarih, doğanın bize 2018 boyunca kullanmamız için sunduğu kaynakları 7. ayın ortasında tüketmiş olduğumuz ve kalan 4,5 ayda 2019'un kaynak hakkından borç aldığımız anlamına geliyor.

Öte yandan 2018, 50'den fazla uzmanın çalışmasıyla 2 senede bir hazırlanan 'Yaşayan Gezegen' raporumuzun yayımlandığı yıldı. Aynı zamanda, doğamızda yarattığımız tahribatın büyüklüğünün altını çizen raporun Türkiye'de artık yaklaşık 400 türün tehlike altında olduğunu bilimsel olarak kanıtladığı, küresel sıcaklık rekorunun 5. kez kırıldığı, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili kaygılarımızın arttığı, bizden sonraki kuşaklara borcumuzun yükünü daha ağır hissettiğimiz, üstelik geleceğe yönelik felaket senaryoları olduğunu var saydığımız afetleri sellerle, tayfunlarla, kasırgalarla, kuraklıkla doğrudan tecrübe ettiğimiz yıldı."

Pasinli, doğa ve insan için ellerini taşın altına koymak, radikal adımlar atmak, cesur, yenilikçi ve yaratıcı davranmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Çünkü bugün sergileyeceğimiz kararlılıkla, gidişatı tersine çevirmemiz ve nesillerimizin geleceğini kurtarmamız hala mümkün." dedi.