Denizlerden 63 futbol sahası büyüklüğünde

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında geçen yıl "hayalet ağ" olarak bilinen terk edilmiş 59 bin 750 metrekare ağ ile 2 bin 120 sepet denizlerden temizlendi, son 4 yılda ise 448 bin 750 metrekare ağ ve 4 bin 420 sepet denizlerden çıkarıldı.

AA muhabirinin, balıkçılık av sezonunun 15 Nisan Pazartesi günü sona erecek olması dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde bakanlık personelince denetimler yapılıyor.

Planlı, ihbar ve şikayete dayalı anlık denetimler yapan bakanlık personeli, her yıl ayda 1-2 kez de eş zamanlı çapraz denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda geçen yıl İzmir, Çanakkale, Yalova, Samsun, Giresun, Sinop, Ordu, Bartın, Bursa, Düzce, Kastamonu, Kocaeli, Zonguldak, Antalya, Mersin, İstanbul, Konya ve Ankara'da eş zamanlı çapraz denetimde bulunuldu. Çapraz denetimler esnasında balıkçı ve esnafa su ürünleri mevzuatı konusunda bilgilendirme de yapıldı.

Bakanlıkça geçen yıl toplam 105 bin 755 denetim yapılırken, 739 ton su ürününe ve 2 bin 99 av aracına el konuldu. Denetimlerde 4 bin 72 iş yeri veya kişiye 5 milyon 780 bin 640 lira idari para cezası uygulandı, 46 balıkçı gemisinin ruhsatları iptal edildi.

- Denizlere çipura ve levrek yavrusu bırakıldı

Su kaynaklarının balıklandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında da 2018 yılında üretimi gerçekleştirilen 6 milyon sazan yavrusu 60 ilde 685 göl ve göletlere, 30 bin granyöz, 300 bin çipura ve 300 bin levrek yavrusu denizlere bırakıldı. Son 10 yılda toplam 51 milyon adet sazan, 10 bin Mersin balığı, 103 bin kalkan, 5 bin Karadeniz alabalığı, 628 bin çipura-levrek ve 30 bin granyöz yavrusu ile su ürünleri kaynaklarına balıklandırma yapıldı.

Kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla balık boyları afişleri hazırlanarak, okullar, balıkçılar ve tüketicilere dağıtıldı. Denizlerde ve iç sularda kontrol tekneleri ile su ürünleri denetimlerinin daha etkin yapılabilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığında 30 personele süratli bot kullanma kursu verilirken bu yıl 30 personel daha eğitilecek.

- Denizler "hayalet ağlar"dan temizleniyor

Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi kapsamında geçen yıl Hatay, Adana, Muğla, Çanakkale ve Konya'da 67 lokasyonda 40 bin 697 dekar alan tarandı ve 59 bin 750 metrekare ağ ile 2 bin 120 adet sepet çıkarıldı. 2014-2020 dönemini kapsayan proje kapsamında, 4 yılda 448 bin 750 metrekare ağ ve 4 bin 420 sepet denizlerden temizlendi. Böylece denizlerden 4 yılda bir futbol sahası yüzeyini 63 kez dolduracak kadar "hayalet ağ" çıkarılmış oldu.

Balık stoklarının korunması ve av baskısının azaltılması için balıkçı gemisi sayısının azaltılmasına çalışılırken geçen yıl 10 metre ve üzeri uzunluktaki gemisini avcılıktan çeken 39 balıkçıya, 4 milyon 87 bin lira destekleme ödemesi yapıldı.

Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması için denizlerde faaliyet gösteren 10 metreden küçük balıkçı gemileri destekleme kapsamına alınırken 2017'de destekleme şartlarını sağlayan 8 bin 763 balıkçıya 7 milyon lira, geçen yıl da 10 bin 297 balıkçı gemisi sahibine 8,2 milyon lira ödendi.