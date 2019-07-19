Denizlerden çıkarılan milyonlarca ton plastik PC’lerde kullanılıyor

Dell Technologies, dünya çapında 2020 yılı için belirlediği hedeflerin yüzde 75’ini tamamladığını, hatta bazı hedeflerin üzerine çıktığını ve planların önünde ilerleme kaydettiğini açıkladı. İlk olarak 2013 yılında tanıtılan “2020 Legacy of Good” planı ile Dell Technologies, sürdürülebilir insanlık ve Dünya için çalışmalarını sürdürüyor.



Her yıl 8 milyon ton plastik denizlere atılıyor ve bu rakam her yıl yüzde 7 oranında artıyor. Bazı hesaplamalara göre 5 trilyon plastik parçası şimdiden okyanuslara karışmış durumda. Böyle giderse 2050 yılına gelindiğinde denizlerde balıktan çok plastik olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Dell bu kötü gidişatı durdurmak için dünya çapında harekete geçti ve bazı ürünlerinin paketlerini yalnızca sahillerden, su yollarından ve kıyılardan toplanan plastikleri kullanarak 7 tondan fazla plastiği okyanuslardan uzak tutmayı başardı.



Türkiye’de de sürdürülebilir ofis yapısında çalışan Dell Technologies ekibi, bilinçlendirme çalışmaları kapsamında ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla hareket eden TURMEPA ile tüm paydaşlarının katıldığı kıyı temizliği ve eğitim etkinliğinde yer aldı.



Toplanan plastikler paketleme ve PC’lerde kullanılıyor



Okyanuslardan ve kıyılardan toplanan plastikler, XPS 13 dizüstü bilgisayarların paketlerinde ve koruma materyallerinde kullanıldı. Birleşmiş Milletler ile yapılan anlaşma çerçevesinde Dell, 2025 yılında okyanuslardaki plastiğin ürünlerde kullanımını 10 kat arttırmayı taahhüt etti. Bugüne kadar 1 milyon tondan fazla kullanılmış elektroniği geri dönüşüme kazandıran şirket, 45 bin tondan fazla geri dönüştürülmüş plastik ve diğer sürdürülebilir materyali yeni Dell Technologies ürünlerinde kullandı. Dell Technologies’in operasyonlarını sürdürdüğü binaların tamamı sürdürülebilir hale getirildi.



Üretimde atık su miktarını 4,56 milyon metreküp azaltmayı başaran şirket, ürün portföyünün enerji yoğunluğu ayak izini de yüzde 64 azalttı. Ayrıca bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 5 milyon saatlik gönüllü hizmet verildi, öğrencilere mentörlük yapıldı ve yeni kâr amacı gütmeyen teknoloji çözümlerine destek olundu.



Progress Made Real 2030 Vizyonu: İnsanlığın gelişimi için sürdürülebilir bir dünya



Hayata geçirilen 2020 planları Dell Technologies’in 2030 sosyal etki vizyonuna destek oluyor. Şirket, özellikle çevre alanında; müşterileri, iş ortakları ve medyanın da katılımıyla daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyor. 2030 hedeflerinde ise şirket içerisindeki döngüsel ekonominin hızlandırılması, operasyonel etkilerin azaltılması, müşterilerin çevresel etkilerini azaltma çabalarına destek olunması ve üretim sürecindeki çalışanların da desteklenmesine devam edecek.



Dünya çapında sürdürülen projelerin bazıları şu şekilde sıralanıyor;

Basel Action Network (BAN) ile başarılı geçen pilot e-atık takip süresi sonrasında Dell Technologies, dünya çapında elektronik atık takip sistemlerine gereken teknolojik desteği veriyor.

Dell, yeni geri dönüştürülmüş materyallerin kullanılması metoduyla, otomobil ön camlarından dizüstü bilgisayar çantalarının ve sırt çantalarının koruyucu, su geçirmez kaplamasını oluşturmayı başardı. Ayrıca şirket bu sırt çantalarının boyanmasında da inovatif bir yöntem kullanarak yüzde 90 daha az atık su, yüzde 29 daha az enerji harcarken yüzde 62 daha az karbon salınımı gerçekleştirdi. Bu şekilde üretilen ilk sırt çantaları ile birlikte her ay yaklaşık 33 bin 500 kilogramlık çöp ortaya çıkmasının önüne geçiliyor.

Seagate ve Teleplan ile birlikte yapılan ortaklık çerçevesinde Dell, dünyada nadir bulunan mıknatısların kurumsal cihazlardan çıkarılarak yeniden kullanılması sürecini başlattı. Pilot program kapsamında Dell Latitude 5000 serisi dizüstü bilgisayarlarda bulunan 25 bin Seagate sabit sürücüde yeniden kullanıma sokulan mıknatıslar kullanıldı. Böylece dünya çapında maden faaliyetlerinin ortaya çıkardığı hasar ve insan sağlığını tehlikeye atan süreçler azaltıldı.