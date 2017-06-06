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Denizli merkezli uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı

Denizli merkezli uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Denizli, Gaziantep, Van, İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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OperasyonTutuklamaUyuşturucu
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