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Denizli'de 2 bin yıllık antik kanalizasyon sistemi

- Buldan ilçesinde 2 bin yıl önce yapılan ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki antik kanalizasyon halen faal durumda - Buldan Belediye Başkanı Gülbay: "Yeşildere Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız hala 2 bin yıllık kanalizasyon sistemini kullanıyor. Böylelikle ilçemizin ne kadar eski bir tarihe dayandığını görebiliyoruz. Teknik açıdan değerli bir yapı olduğunu görebilir herkes. Bu bir hazine aslında"

Denizli'de 2 bin yıllık antik kanalizasyon sistemi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde, 1 kilometre uzunluğunda 2 bin yıllık antik kanalizasyon sistemi halen faal olarak kullanılıyor.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşildere Mahallesi Dokuma Pazarı Caddesi'nin altından geçen kanalizasyon sisteminin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Mevcut kanalizasyon sisteminin 2 bin yıl önce yapıldığını belirten Gülbay, "Burası çok eski ve kadim bir şehir. Çok güzel ve sağlam yapmışlar. Üzerinden her türde araçlar rahatlıkla geçebiliyor." dedi.

Mustafa Gülbay, 2 bin yıllık kanalizasyon sisteminden örnek almaları gerektiğini ifade ederek, benzerlerinin de Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda ortaya çıkarıldığına işaret etti.

Hala bozulmadan bugüne kadar gelen bir sistemin olmasının gerçekten çok önemli olduğunun altını çizen Gülbay, şunları söyledi:

"Yeşildere Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız hala 2 bin yıllık kanalizasyon sistemini kullanıyor. Böylelikle ilçemizin ne kadar eski bir tarihe dayandığını görebiliyoruz. Teknik açıdan değerli bir yapı olduğunu görebilir herkes. Bu bir hazine aslında. Hala çalışıyor. Burası aslında bütün mahallerin birleşim noktasıdır. Buradaki yapı, antik kentteki sistemle benzerlik göstermektedir. Biz yağmur sularıyla kanalizasyon sularını ayrıştırmaya çalışıyoruz. Ama bunu yaparken bölgesel özellikleri dikkate almamız gerekiyor."

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman ise yaptıkları kazılarda yapısı bozulmamış kanalizasyon sistemlerini ortaya çıkardıklarını belirtti.

Antik kentin bir uzantısının ilçede olduğuna dikkati çeken Duman, kaya mezarlarından, Buldan'da Roma döneminde sosyal yaşamın faal olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

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Antik KentBuldanKanalizasyonYeşildere Mahallesi
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