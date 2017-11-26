Denizli'de bir çocuğun oyun parkında ölü bulunması

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde oyun parkındaki kaydırakta ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.
Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi'ndeki oyun parkında hayatını kaybeden Mert Kağan Çakır'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı.
Küçük çocuğun annesi Ayşe ve babası Mustafa Çakır evin önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze eve getirildiği sırada babaanne Ümmü Çakır, "Kekliğimi geri verin bana" diyerek ağladı.
Çakır'ın üzerinde ceketi bulunan tabutu önce evine getirildi ve burada "helallik" alındı. Çakır'ın cenazesi, Oğuz Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Öte yandan hayatını kaybeden Çakır'ın ağabeyi ile Yenicekent Mahallesi'nde berbere gittiği, orada tıraş olduktan sonra eve döndüğü öğrenildi. Çakır'ın annesinin "parka gitme" demesine rağmen dışarı çıktığı belirtildi.
Naylon poşetin boğazını dolanması sonucu öldüğü iddia edilen Mert Kağan Çakır'ın kesin ölüm sebebi, detaylı otopsi raporunun ardından açıklanacak.
Denizli'nin Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi Cami İmamı Mücahit Öz, tarladan geldiği sırada oyun parkında Mert Kağan Çakır'ın kaydırakta boğazına naylon poşet dolanmış halde olduğunu fark edip yanına gitmiş, daha sonra hemen poşeti çıkartarak ardından çocuğu kendi otomobiliyle Buldan Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Hastanede yapılan incelemede Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.