Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor

Denizli'de bir çocuğun oyun parkında ölü bulunması

- Buldan ilçesinde oyun parkındaki kaydırakta boğazına naylon poşet dolanmış halde ölü bulunan çocuğun cenazesi toprağa verildi - Çocuğun kesin ölüm sebebi otopsi raporunun ardından belli olacak

Denizli'de bir çocuğun oyun parkında ölü bulunması

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde oyun parkındaki kaydırakta ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi'ndeki oyun parkında hayatını kaybeden Mert Kağan Çakır'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı.

Küçük çocuğun annesi Ayşe ve babası Mustafa Çakır evin önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze eve getirildiği sırada babaanne Ümmü Çakır, "Kekliğimi geri verin bana" diyerek ağladı.

Çakır'ın üzerinde ceketi bulunan tabutu önce evine getirildi ve burada "helallik" alındı. Çakır'ın cenazesi, Oğuz Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Çakır'ın ağabeyi ile Yenicekent Mahallesi'nde berbere gittiği, orada tıraş olduktan sonra eve döndüğü öğrenildi. Çakır'ın annesinin "parka gitme" demesine rağmen dışarı çıktığı belirtildi.

Naylon poşetin boğazını dolanması sonucu öldüğü iddia edilen Mert Kağan Çakır'ın kesin ölüm sebebi, detaylı otopsi raporunun ardından açıklanacak.

Denizli'nin Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi Cami İmamı Mücahit Öz, tarladan geldiği sırada oyun parkında Mert Kağan Çakır'ın kaydırakta boğazına naylon poşet dolanmış halde olduğunu fark edip yanına gitmiş, daha sonra hemen poşeti çıkartarak ardından çocuğu kendi otomobiliyle Buldan Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Hastanede yapılan incelemede Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çocukKaydırakNaylon PoşetOğuz MahallesiOyun ParkıPark
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5