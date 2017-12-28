Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Hepsiburada Ozan Toprak Kalebaş ekonomi
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti

Denizli'de bir kişi evinde ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Kuşpınar Mahallesinde yalnız yaşayan Mustafa Kıy'ın (75) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Olay...

Denizli'de bir kişi evinde ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kuşpınar Mahallesinde yalnız yaşayan Mustafa Kıy'ın (75) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yatak odasında hareketsiz yatan Kıy'ın öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri, evdeki yoğun koku nedeniyle gaz maskesi takarak çalıştı.

İlk incelemede Kıy'ın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Mustafa Kıy'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bulunmaölüşeker HastasıYanlızYaşam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5