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Denizli'de bir kişinin silahla yaralanması güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişinin silahla vurularak yaralanma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Sırakapılar Mahallesi Saltak Caddesi'nde iki kişi, iddiaya göre park yeri nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma...

Denizli'de bir kişinin silahla yaralanması güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişinin silahla vurularak yaralanma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sırakapılar Mahallesi Saltak Caddesi'nde iki kişi, iddiaya göre park yeri nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Mesut K., elindeki silahla Aydın G.'nin ayaklarına doğru rastgele ateş etti.

Olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada vücuduna kurşun isabet eden Aydın G., yaralandı.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay yerinden kaçan Mesut K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamacanın ardından yakalandı.

Öte yandan olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


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