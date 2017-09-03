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Denizli'de bir Suriyeli evde ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Suriye uyruklu bir erkek yalnız yaşadığı evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir...

Denizli'de bir Suriyeli evde ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Suriye uyruklu bir erkek yalnız yaşadığı evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir evde yaralı bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Evin kapısını çilingir yardımıyla açan ekipler, evde bir kişinin cesedini buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve Suriyeli olduğu belirtilen kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası olduğu öğrenildi.

Cenaze otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
BıçakEvSuriyeli
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