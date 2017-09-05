Denizli'de bir Suriyelinin öldürülmesi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Suriye uyruklu kişiyi yalnız yaşadığı evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye vatandaşı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde yalnız yaşayan Suriyeli Abdulwahed Hendawi'nin (46) bıçakla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Suriye uyruklu İ.A'yı (18) gözaltına aldı.
Merkezefendi ilçesindeki bir evde saklanırken yakalanan İ.A'nın ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi.
Zanlı, mahkemece tutuklandı.
Öte yandan ölen Suriyelinin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.