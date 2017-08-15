Denizli'de cezaevinde cinayet

DENİZLİ (AA) - Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çeşitli suçlardan hükümlü iki mahkum arasında çıkan kavgada birinin diğerini öldürdüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü Emre İnegöl, henüz belirlenemeyen bir nedenle ismi öğrenilemeyen bir mahkum tarafından darp edilerek öldürüldü.

İnegöl'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.