Denizli'de cezaevinde yangın

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde bulunan Çal B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun idari kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastanede tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, B Tipi Kapalı Cezaevi'nin idari kısmında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, 40 mahkumun kaldığı yerleşkede 2 mahkumun dumandan etkilendiği öğrenildi.

Dumandan etkilenen mahkumlar sağlık ekiplerince Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer mahkumlar ise jandarma ekipleri tarafından Çal Spor Salonu'na götürüldü.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.





