Denizli'de cezaevinde yangın

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde bulunan Çal B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun idari kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, B Tipi Kapalı Cezaevi'nin idari kısmında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Öte yandan, 40 mahkumun kaldığı yerleşkede 2 mahkumun dumandan etkilendiği öğrenildi.
Dumandan etkilenen mahkumlar sağlık ekiplerince Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer mahkumlar ise jandarma ekipleri tarafından Çal Spor Salonu'na götürüldü.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.