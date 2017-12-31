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Denizli'de cezaevinde yangın

- Çal B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun idari kısımda çıkan yangında 2 mahkum dumandan etkilendi

Denizli'de cezaevinde yangın

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde bulunan Çal B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun idari kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, B Tipi Kapalı Cezaevi'nin idari kısmında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, 40 mahkumun kaldığı yerleşkede 2 mahkumun dumandan etkilendiği öğrenildi.

Dumandan etkilenen mahkumlar sağlık ekiplerince Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer mahkumlar ise jandarma ekipleri tarafından Çal Spor Salonu'na götürüldü.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


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CezaeviÇalYangın
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