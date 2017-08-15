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Denizli'de cezaevindeki cinayet

- Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan kavgada hayatını kaybeden mahkum, toprağa verildi

Denizli'de cezaevindeki cinayet

DENİZLİ (AA) - Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan kavgada hayatını kaybeden mahkum, toprağa verildi.

Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çeşitli suçlardan hükümlü iki mahkum arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Emre İregör'ün (24) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Bağbaşı Mahallesindeki evlerine getirildi.

İregör, öğleyin Bağbaşı Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Bağbaşı Merkez Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, İregör'ün ailesi ve yakınları katıldı.

İregör'ün üvey amcası Necati Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu işte ihmal olduğunu düşündüklerini belirterek, "14-15 kişinin yattığı yerde bir kişiyi nasıl boğarak öldürüyorlar bunu çözmüş değiliz. Gereken ne ise yapılsın, hak yerini bulsun." dedi.

Cenazede, öğlunun acısına dayanmaya çalışan anne Şerife Bekaroğlu'nu yakınları teskin etmeye çalıştı.

Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü Emre İregör, henüz belirlenemeyen nedenle mahkumlardan biri tarafından darp edilerek öldürülmüştü.


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