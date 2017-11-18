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Denizli'de cinsel taciz iddiası

- Devlet hastanesinde çalışan anestezi teknikeri hakkında, staja gelen 7 öğrenciye cinsel içerikli sözler söylediği iddiasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Denizli'de cinsel taciz iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, bir devlet hastanesinde görevli anestezi teknikeri hakkında, staja gelen 7 kız öğrenciye cinsel içerikli sözler söylediği iddiasıyla "cinsel taciz" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, anestezi teknikeri H.H.B'nin 2016 yılında Denizli Devlet Hastanesine staja gelen 7 lise öğrencisine sözlü tacizde bulunduğu ve sarkıntılık ettiği öne sürüldü.

Zanlının üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğinin belirtildiği iddianamede, müştekilerin birbirini kısmen doğrulayan beyanları ve Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan değerlendirme raporları incelendiğinde aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçunun değişik zaman dilimlerinde farklı kişilere karşı işlendiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Sanığın, "cinsel taciz" suçlamasıyla 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasının talep edildiği iddianame, 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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