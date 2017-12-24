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Denizli'de darp iddiası

- Pamukkale ilçesinde asansör üreticisi firmanın sahibinin, ellerinden kelepçelenerek demir çubukla darbedildiği ileri sürüldü

Denizli'de darp iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir asansör üreten firmanın sahibinin ellerinden kelepçelenerek demir çubukla darb edildiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Hacıkapanlar Mahallesi Barış Caddesi'nde faaliyet gösteren firmanın sahibi Bekir Gümüş (52), iş yerine kafalarında kask takılı 2 kişinin geldiğini, ellerinin kelepçelendiğini daha sonra da demir çubukla darbedildiğini ileri sürerek polisten yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüş'ün vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaydan sonra iş yerinde parmak izi araştırması yapan polis ekipleri, şüphelilerin iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını da alarak kaçtığını belirledi.

Bekir Gümüş'ü darbettiği iddia edilen 2 şüpheliyi bulmak için polisin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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Asansör FirmasıDarpDemir ÇubukKelepçe
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