Denizli'de darp ve cinsel saldırı iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir kadını darbederek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y. (31), Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'ndaki bir döviz bürosunun önünde gördüğü Ş.A. isimli kadını darbetti.
Yakındaki bir inşaatta kadına cinsel saldırıda da bulunmak isteyen zanlı daha sonra kaçtı.
Polise yapılan başvuru sonrası güvenlik kamera kayıtlarında yapılan inceleme sonucu A.Y, Sümer Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
Ş.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, zanlının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, şikayette bulunduğu belirtildi.
İfade işlemlerinin ardından, "cinsel saldırı, darp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yağmalama ve kasten yaralama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.