Denizli'de ev yangınları

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kullanılmayan iki evde kundaklama sonucu çıkarıldığı belirlenen yangınlar hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 2100 Sokak'ta iki katlı müstakil ev ile 50 metre yakınındaki tek katlı evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş durumdaki bu evlerde çıkan yangınları kısa sürede söndürdü.

Ekipler, yaptıkları incelemede, evlerde hasara yol açan yangınların kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çıkarıldığını belirledi.

Polis, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.



