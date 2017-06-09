Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici Mardin
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Denizli'de ev yangınları

- Kundaklama sonucu çıkarıldığı belirtilen yangınlar nedeniyle boş durumdaki iki evde hasar oluştu

Denizli'de ev yangınları

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kullanılmayan iki evde kundaklama sonucu çıkarıldığı belirlenen yangınlar hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 2100 Sokak'ta iki katlı müstakil ev ile 50 metre yakınındaki tek katlı evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş durumdaki bu evlerde çıkan yangınları kısa sürede söndürdü.

Ekipler, yaptıkları incelemede, evlerde hasara yol açan yangınların kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çıkarıldığını belirledi.

Polis, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DenizliİtfaiyeKundaklamaYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5