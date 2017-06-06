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Denizli'de FETÖ'nün "abla yapılanması" davası

- Örgütün abla yapılanmasında oldukları iddia edilen 9'u tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada, tutukluların tahliye talepleri reddedildi

Denizli'de FETÖ'nün

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "abla yapılanmasında" oldukları iddia edilen 9'u tutuklu 22 hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarının ara karar öncesi taleplerinin dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya bir süre ara vermesinin ardından ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddeden mahkeme, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 11 sanığın yakalanması ve infazının beklenmesine, dijital materyallerin incelenmesine dair raporların akıbetinin sorulmasına, ByLock yazışmalarının içeriklerine ilişkin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı 20 Eylül'e erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün kadın yapılanması içerisinde aktif rol aldıkları öne sürülen çoğu öğretmen 22 sanık hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılmıştı.

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