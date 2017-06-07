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Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanması davası

- Örgütün eğitim yapılanmasında oldukları iddia edilen 61'i tutuklu 112 sanığın yargılanmasına başlandı

Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanması davası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, örgütün eğitim yapılanmasında oldukları iddia edilen 61'i tutuklu 112 sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda görülmeye başlanan duruşmaya, sanıklar ve avukatları katılırken, salonun yetersiz olmasından dolayı duruşma salonuna sadece tutuklu yakınları alındı.

Milli Eğitime bağlı okullarda görev yapan ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerin oluşturduğu sanıkların yargılandığı davanın duruşması, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunmaların alınmasıyla devam etti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün eğitim yapılanması içerisinde aktif rol aldıkları öne sürülen sanıklar hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçlarından dava açılmıştı.

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EğitimFetöIhracöğretmenTerör
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