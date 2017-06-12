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Denizli'de göçük: 1 yaralı

- Sarayköy ilçesinde jeotermal su borusu döşenirken meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

Denizli'de göçük: 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, jeotermal su borusu döşeme çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kalan bir işçi yaralı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kabaağaç Mahallesi'nde özel bir enerji şirketi tarafından kazılan kanala jeotermal su borusu döşeme çalışması yapılırken toprak kaydı.

Boru döşeyen işçilerden Benhur Elmas toprak altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından toprak altından çıkarılan Elmas, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elmas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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BoruEnerjiGöçükJeotermalToprak Kayması
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